Москвичам пообещали умеренно холодную зиму | 360°

Экология

27 октября 2022, 16:52

Москвичам пообещали умеренно холодную зиму

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Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал «Москве 24», что предстоящей зимой в столице не ожидается рекордных морозов.

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По словам климатолога, в Москве будет умеренно холодная зима.

«Будут и периоды оттепели, и морозов, но не столь сильных, какие были в истории», — цитируют специалиста «Дни.ру».

Он добавил, что зима должна быть снежной.

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