Москвичам пообещали умеренно холодную зиму | 360°

27 октября 2022, 16:52
Москвичам пообещали умеренно холодную зиму
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал «Москве 24», что предстоящей зимой в столице не ожидается рекордных морозов.
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По словам климатолога, в Москве будет умеренно холодная зима.«Будут и периоды оттепели, и морозов, но не столь сильных, какие были в истории», — цитируют специалиста «Дни.ру». Он добавил, что зима должна быть снежной.
Москва 2022
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