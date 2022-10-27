Москвичам пообещали умеренно холодную зиму | 360°

Экология 27 октября 2022, 16:52 Москвичам пообещали умеренно холодную зиму

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Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал «Москве 24», что предстоящей зимой в столице не ожидается рекордных морозов.

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По словам климатолога, в Москве будет умеренно холодная зима.