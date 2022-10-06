Москвичам пообещали улучшение погоды в четверг | 360°

Все новости

Спецоперация

06 октября 2022, 11:06

Стремоусов сообщил о большом количестве техники стран НАТО под Херсоном

Важное

06 октября 2022, 11:03

Более 30 человек погибли при нападении экс-полицейского в детсаду Таиланда

Реклама

Мир

06 октября 2022, 10:58

ЕС объявил, что Украина не может вступить в НАТО во время боевых действий

Подмосковье

06 октября 2022, 10:51

Коммунальные службы Химок подготовились к зимнему сезону

Мир

06 октября 2022, 10:48

Трасс сделали героиней мемов после выступления на синем фоне

Спецоперация

06 октября 2022, 10:47

ВСУ снова обстреляли исправительную колонию в Горловке

Спецоперация

06 октября 2022, 10:45

Премьер ДНР оценил открытие российского рынка для республики

Спецоперация

06 октября 2022, 10:42

Москалькова сообщила, что россияне жалуются омбудсменам на ошибочные повестки

Эксклюзив

06 октября 2022, 10:35

Заявление Дурова про WhatsApp объяснили конкурентной борьбой

Экология

06 октября 2022, 09:44

Москвичам пообещали улучшение погоды в четверг

Синоптик Леус сообщил об улучшении погоды в Москве в четверг

Читать 360tv в

В Московском регионе в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над столицей будет формироваться усиливающимся с юго-запада гребнем антициклона. <…> Температура воздуха +11…+13 градусов, по области +9…+14 градусов», — написал он.

Реклама

Ветер ожидается юго-западный четыре-девять метров в секунду, к вечеру порывистый. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Солнечная активность в четверг будет умеренной, геомагнитное поле — неустойчивым.

Реклама

Ночью местами пройдут небольшие дожди.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что с 6 октября в Москве начнется «золотая осень» — установится теплая погода, столбики термометров поднимутся до отметки +15 градусов. Но уже в следующий понедельник снова похолодает.

Москва

Погода

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама