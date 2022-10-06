Москвичам пообещали улучшение погоды в четверг | 360°

Экология 06 октября 2022, 09:44 Поделиться Telegram

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Viber Москвичам пообещали улучшение погоды в четверг Синоптик Леус сообщил об улучшении погоды в Москве в четверг piqsels

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В Московском регионе в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над столицей будет формироваться усиливающимся с юго-запада гребнем антициклона. <…> Температура воздуха +11…+13 градусов, по области +9…+14 градусов», — написал он.

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Ветер ожидается юго-западный четыре-девять метров в секунду, к вечеру порывистый. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Солнечная активность в четверг будет умеренной, геомагнитное поле — неустойчивым.

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Ночью местами пройдут небольшие дожди.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что с 6 октября в Москве начнется «золотая осень» — установится теплая погода, столбики термометров поднимутся до отметки +15 градусов. Но уже в следующий понедельник снова похолодает.

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