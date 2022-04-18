Москвичам пообещали улучшение погоды со вторника

Жителей и гостей столицы ждет улучшение погоды. Уже во вторник, 19 апреля, воздух прогреется до +15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость — всю рабочую неделю [будет] преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на пять градусов», — сказал Вильфанд ТАСС.

Он уточнил, что во вторник днем столбики термометров покажут +15 градусов. На следующей день будет еще теплее, так как воздух на улице прогреется до +16 градусов. Такую температуру синоптик назвал нормальной и соответствующей климатической норме. В четверг, 21 апреля, похолодает до +13 градусов, но потом температура снова повысится.

«Затем, после дождичка в четверг, вновь неплохая погода», — отметил Вильфанд.

В течение недели солнце тоже будет выглядывать, подчеркнул синоптик. Согласно предварительным расчетам, в выходные ожидается переменная облачность и небольшие дожди.