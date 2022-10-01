Москвичам пообещали теплые и дождливые выходные | 360°

Экология 01 октября 2022, 03:10 Поделиться Telegram

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Viber Москвичам пообещали теплые и дождливые выходные Синоптик Вильфанд: выходные в Москве будут теплыми и дождливыми Unsplash

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Теплая погода с типичными осенними дождями ждут жителей и гостей столицы в выходные. Воздух на улице прогреется до +17 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Первые дни октября будут теплыми. В субботу прогнозируется даже от +15 до +17 градусов, а это на пять градусов выше нормы. Но день ожидается дождливый, в воскресенье осадков будет чуть меньше. Ничего супернеобычного — типичные осенние дожди», — сказал синоптик в разговоре с ТАСС.

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Он добавил, что в воскресенье, 2 октября, столбики термометров днем покажут от +12 до +14 градусов. Тепло придет в город с Ближнего востока. Воздушные массы сформировались у районе Ирана и Турции.

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Ранее врач-терапевт Людмила Лапа дала советы по наполнению аптечки в осенний период. По ее словам, с наступлением холодов дома обязательно должна присутствовать морская соль, так как она отлично помогает бороться с простудами и ОРВИ. Еще в аптечку стоит положить сорбент вроде активированного угля т спреи, обладающие жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом.

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