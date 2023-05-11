Экология 11 мая 2023, 09:02 Москвичам пообещали теплую весеннюю погоду в четверг Гидрометцентр сообщил о погоде до +20 градусов в четверг РИА «Новости»

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Температура воздуха в Москве в четверг поднимется до 20 градусов тепла. С таким прогнозом выступил Гидрометцентр России.

Погода будет облачной с прояснениями. Днем в столице синоптики ожидают в пределах 18-20 градусов тепла, в ночь на пятницу похолодает до +5.

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Ветер подует с северо-востока со скоростью от двух до семи метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

В Московской области столбики термометра задержатся в пределах 16-21 градуса, местами вероятен небольшой дождь. В ночь на пятницу температура воздуха опустится до +2 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к выходным в Москве потеплеет до +22 градуса.

Также метеорологи предупреждали, что лето 2023 года рискует стать самым жарким за последние 150 лет. Аномальная жара ожидается на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.