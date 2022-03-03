Москвичам пообещали теплую весеннюю погоду 3 марта

В Москве 3 марта температура воздуха прогреется до +5 градусов, осадков в городе не ожидается. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, сегодня в столице будет наблюдаться переменная облачность. Он отметил, что в Московской области также ожидается теплая погода — от 0 до +5 градусов.

«Сегодня тоже достаточно погожий день, конечно, не такой солнечный, как вчера», — сказал метеоролог.

Тишковец добавил, что в российской столице будет дуть юго-западный ветер со скоростью до шести метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что естественный синоптический сезон весны в России начнется 20 марта. По его словам, в начале весны в европейскую часть России и на север Урала вернется февральская погода. Дневная температура составит от -3 до -4 градусов.