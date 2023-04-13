Экология 13 апреля 2023, 09:37 Москвичам пообещали теплую погоду в четверг Синоптик Леус: в Москве 13 апреля воздух прогреется до +18 градусов РИА «Новости»

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Теплая погода ожидает жителей Московского региона в четверг. Воздух прогреется до +18…+19 градусов. Однако уже 14 апреля придет похолодание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

«Сегодня на погоду столицы будет влиять приближающийся с северо-востока холодный атмосферный фронт. Однако пока его воздействие ограничится лишь в уплотнении облачности и в усилении ветра, а арктический воздух запаздывает и придет только ночью», — написал он.

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По его словам, днем в столице температура воздуха поднимется до +16…+18 градусов, в Подмосковье — до +14…+19 градусов. Ожидается порывистый северо-восточный ветер, он будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление возрастет и составит 749 миллиметров ртутного столба. Такой показатель считается чуть выше нормы. Ожидаются умеренная солнечная активность и спокойное геомагнитное поле.

Накануне, 12 апреля, в Москве потеплело до +16 градусов. Таким образом, этот день стал пока самым теплым с начала весны. Однако в пятницу уже похолодает, температура воздуха не превысит +8…+10 градусов.