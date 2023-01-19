Экология 19 января 2023, 08:54 Москвичам пообещали теплую погоду на Крещение Синоптик Леус: столбики термометров в Москве 19 января поднимутся до +4 градусов Pxhere

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Днем 19 января жителей Москвы и Подмосковья ожидает теплая погода, столбики термометра поднимутся выше нуля. Об этом в Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха днем в столице +2…+4, по области — 0…+5. В Москве вероятны кратковременные осадки в виде дождя, преимущественно утром и вечером. Ветер порывистый, южный, юго-восточный 5–10 метров в секунду», — написал он.

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Атмосферное давление из-за потепления немного подрастет и составит примерно 748 миллиметров ртутного столба.

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При этом Леус предупредил, что из-за плотного ветра и высокой влажности воздуха будет казаться, что температура холоднее реальной на четыре-пять градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснял, что аномально теплая погода в Москве на Крещение связана с приходом в столичный регион теплых воздушных потоков из Африки.

Самую высокую температуру 19 января зафиксировали в 2007 году, когда столбики термометров поднялись до +6,3 градуса.