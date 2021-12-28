Москвичам пообещали теплую новогоднюю ночь

Канун Нового года в Москве обойдется без сильных морозов, такая же погода будет и 1 января. Температурный фон в столице окажется на два градуса выше климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что ночью 31 декабря и 1 января воздух не остынет сильнее -10 градусов. Днем термометры покажут около -7, не больше. С пятницы начнет понижаться давление.

«Будет ощущаться приближение ложбины низкого давления», — заметил он, назвав температурный фон на два градуса выше нормы.

Умеренно теплой будет погода и в новогоднюю ночь, а перед ней жителей столицы ждет небольшой снег. Минус отступит и 1 января. Будет дуть южный ветер, температура ночью ожидается в пределах -5…-10 градусов. Днем — около -1…-6.

«Умеренный снежок по-прежнему прогнозируется», — подчеркнул Вильфанд.

В первый день 2022 года довольно низким окажется атмосферное давление, которое составит 735-740 миллиметров ртутного столба при норме в 748 миллиметров