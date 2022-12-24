Экология 24 декабря 2022, 02:42 Москвичам пообещали теплую новогоднюю ночь Синоптик Вильфанд: новогодняя ночь в Москве будет теплой и безснежной РИА «Новости»

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Достаточно теплая погода ожидается в столице в новогоднюю ночь. Температура воздуха составит от нуля до пяти градусов мороза. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура ожидается от нуля до -5 градусов, небольшие осадки. То есть прогнозируется достаточно теплая ночь», — отметил он.

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По словам Вильфанда, это неокончательный прогноз, так как до Нового года еще семь дней. При этом он указал на высокую вероятность того, что прогноз сбудется.

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«Вероятность этого прогноза — 75-80%. Был использован ансамблевый подход при его подготовке», — подчеркнул синоптик.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что оттепель в столичном регионе продлится до конца недели. С 26 декабря в Москве снова похолодает. Столбики термометров покажут днем от -5 до -10 градусов. Будет идти снег и дуть ветер. Ночью на улице похолодает до -11…-16 градусов.

Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ледяного дождя. Непогода спровоцировала задержку и отмену нескольких десятков рейсов в аэропортах Москвы. Сейчас со льдом на улицах ведут борьбу сотрудники городских служб.