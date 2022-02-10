Москвичам пообещали теплую и солнечную погоду в День влюбленных

Теплая и солнечная погода ожидается на территории Москвы в День влюбленных. Такое заявление сделал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в День влюбленных погода в российской столице проведет «репетицию предвесенья». Осадки 14 февраля, по его словам, маловероятны. Кроме того, в Москве будет солнечно, а температура воздуха днем поднимется до +2 градусов.

«Начало следующей недели, благодаря северо-западной периферии антициклона, ознаменуется улучшением метеоусловий — осадки маловероятны, облака поредеют, выглянет солнце, что увеличит суточные колебания температуры», — написало РИА «Новости».

С утра, по его словам, температура воздуха в городе составит от -3 до -5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +2. Вместе с выглянувшим солнцем погода 14 февраля подарит горожанам праздник, добавил Тишковец.

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