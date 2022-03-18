Москвичам пообещали теплую и ясную погоду в пятницу

В Москве 18 марта ожидается теплая погода: воздух прогреется до +5 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в последний рабочий день недели в столице будет переменная облачность без осадков и высокое атмосферное давление.

«Температура в столице — +3...+5 градусов, по области — от 0 до +5», — приводит слова метеоролога РИА «Новости».

Будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что весна вступит в свои права в европейской части России к выходным. При этом он отметил, что ночные заморозки до −5…−6 градусов пока сохранятся. Ожидать отступления холодов можно к середине следующей недели.