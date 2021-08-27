Москвичам пообещали теплое окончание лета

Конец лета в Москве будет по-июльски теплым, но будет ли после этого бабье лето, неизвестно. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что 27 августа осадки маловероятны, должно выглянуть солнце, температура воздуха прогреется до климатической нормы июня или августа, написало РИА «Новости».

Тишковец заявил, что последние выходные лета будут теплыми и солнечными. Ночью — от +9 до +14 градусов, днем — от +19 до +24 градусов.

«Финал августа тоже будет погожим, и даже станет на градус-другой теплее, а сезон при этом завершится вообще июльскими температурами. А вот станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано. Но осень начнется с лета», — добавил синоптик.

Тем временем жителям Петербурга пообещали самый холодный за 13 лет сентябрь. В первую неделю осеннего месяца температура воздуха составит около +10 градусов. В некоторые дни столбики термометров будут показывать +11…+16 градусов. В предыдущие годы температура воздуха в Северной столице была выше климатической нормы.