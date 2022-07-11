Москвичам пообещали «супержаркую» погоду 11 июля

Жара ждет москвичей в понедельник, 11 июля. Столбики термометров дойдут до отметки в +33 градуса. Но уже во вторник температура воздуха опустится на 8-10 градусов. Еще прохладнее станет к выходным — днем на улице будет около +20 градусов, сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Супержарко будет в понедельник — до +31…+33 градусов. Это будет день тяжелый действительно», — отметил Вильфанд. При этом он уточнил, что локально возможна гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду.

«Но уже во вторник значительное понижение температуры на 8-10 градусов. Температурный фон будет +22…+24 градуса», — отметил синоптик. Местами 12 июля вероятны ливневые дожди и ветер до 17 метров в секунду.

В субботу днем температура воздуха, по словам метеоролога, будет около +20 градусов. В течение недели температурный фон в среднем будет +22…+25 градусов. Это около нормы, отметил метеоролог, «в выходные чуть ниже — на один-два градуса».

Вильфанд также предупредил, что в ближайшие дни жителей сразу нескольких регионов России ждут ливни и грозы. В частности, сильный грозовой дождь ожидается в понедельник, 11 июля, в Карелии, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. Во вторник в этих регионах прогнозируются ливни, гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.