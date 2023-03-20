Экология 20 марта 2023, 10:42 Москвичам пообещали сухую погоду и гололедицу в понедельник Гидрометцентр: 20 марта в Москве будет до +7 градусов, осадков не ожидается Сайт мэра и правительства Москвы

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В понедельник днем в Москве будет от +5 до +7 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков. Такие данные сообщил сайт Гидрометцентра. Кроме того, в первый день рабочей недели в российской столице будет гололедица.

Ночью температура воздуха, по прогнозам, опустится до -1 градуса.

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В Московской области сегодня будет также до +7, ночью — до -4 градусов.

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Скорость южного ветра достигнет максимум восьми метров в секунду. Атмосферное давление — 751 миллиметр ртутного столба.

Согласно прогнозу, в течение недели в Москве и Подмосковье будет теплеть и к выходным столбик термометра поднимется до +12 градусов. Завтра и послезавтра будет облачно с прояснениями, в среду местами возможны незначительные осадки, с четверга начнутся небольшие дожди.

В московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах. Предупреждение распространяется на период до 22:00 вторника, 21 марта. Тем не менее местами гололедица может наблюдаться и 22 марта.