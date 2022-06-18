Москвичам пообещали сухую погоду и до +22 градусов в субботу

Суббота в Москве будет сухой и умеренно теплой, рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Ожидается переменная облачность и от +20 до +22 градусов, в Подмосковье — от +18 до +23 градусов.

«Сегодня погоду в столице будет формировать большой антициклон. При переменной облачности обойдется без существенных осадков», — отметил Леус.

Ветер будет северо-западным, от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление — до 746 миллиметров ртутного столба, перепадов не прогнозируется.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков сообщил, что погода в выходные будет теплой, но изменчивой. Он пояснил, что в южных регионах России жарко, а северные накрыл циклон, поэтому погода в столице немного нестабильна.

В понедельник, 20 июня, может потеплеть до +27 и даже до +29 градусов, но затем вновь похолодает, дал прогноз научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это совершенно естественная для Москвы погода, она характерна для этого месяца.