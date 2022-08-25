Москвичам пообещали солнце и отсутствие дождей

В московском регионе продолжается аномальная жара и никаких дождей. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в Telegram-канале.

По его словам, на столичную погоду продолжит влиять антициклон. Ожидаемая температура воздуха в четверг — +31...33 градуса, по области — +28...+33.

«Ветер южный от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление спадет, но все же останется выше нормы — 753 миллиметра ртутного столба», — отметил он.

Солнечная активность, по его словам, будет умеренной, а геомагнитное поле — спокойным. Кроме того, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Никаких перемен в погоде на пятницу ждать не стоит.

Ранее Михаил Леус предупредил, что ветер в Москве в выходные сменится на восточный и юго-восточный, поэтому запах гари и дым вернутся в российскую столицу.

В Рязанской области действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Тушением занимается группировка, куда входят более девяти тысячи человек. Ранее СМИ назвали халатность причиной крупных пожаров в Рязанской области.