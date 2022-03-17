Москвичам пообещали солнечную и теплую погоду в четверг

В Москве в четверг ожидается теплая и солнечная погода, температура воздуха прогреется до +2 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, на погоду в Центральной России и на северо-западе страны оказывает влияние скандинавский антициклон.

«Сохранится солнечная сухая погода, небольшая облачность, осадки исключены», — приводит его слова РИА «Новости».

В столице будет дуть северо-восточный ветер со скоростью более 2-7 метров в секунду, в Подмосковье ожидается -2…+3 градуса.

По словам Тишковца, атмосферное давление продолжит слабый рост и составит 768 миллиметров ртутного столба.

Устойчивая метеорологическая весна придет в столицу не раньше 27–28 марта, считает главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Потепление начнется с 20 марта, но ночью все еще существует риск заморозков.