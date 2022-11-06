Москвичам пообещали снегопад после полуночи | 360°

Экология 06 ноября 2022, 15:40 Москвичам пообещали снегопад после полуночи Синоптик Тишковец: сильные снегопады пройдут в Москве и Подмосковье ночью Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве после полуночи ожидаются внезапные сильные снегопады (снежные заряды), предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В западных районах Московской области мокрый снег начнется уже в 21:00, рассказал РИА «Новости» синоптик.

Осадки продлятся примерно до 06:00. Температура воздуха при этом будет около ноля градусов. В результате на дорогах появится корка льда. Тишковец посоветовал автомобилистам быть осторожнее.

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В своем Telegram-канале он также дал прогноз погоды в Центральной России на ближайшие недели. Если сейчас средняя температура на пару градусов ниже нормы, то уже на следующей неделе погода неожиданно улучшится. Теплые и влажные массы атлантического воздуха в понедельник принесут потепление до +3 градусов, а во вторник — уже до +6, правда, вероятны дожди. Теплее всего будет в середине следующей недели: даже ночью столбик термометра не будет опускаться ниже +1 градуса, а днем возможно даже потепление до +10. Так будет до субботы включительно, а потом ударят морозы и начнется метеорологическая зима.

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Некоторые метеорологи уже сейчас предрекают контрастную зиму: то сильный холод, то внезапная оттепель. Однако Тишковец призвал не верить странным ранним прогнозам — говорить о том, какой будет зима, можно только в самом конце осени. Об этом написало «Утро.ру».

Кстати, согласно народным приметам, если 7 ноября сильный ветер, то погода еще долго будет плохой, напомнило издание «Дни.ру». Прогнозы на завтра ничего подобного не обещают.