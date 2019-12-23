Москвичам пообещали снег на Новый год

Первый день новой рабочей недели принесет жителям столицы до восьми градусов тепла. Несмотря на плюсовые температуры, на Новый год москвичей все же порадует небольшой снег. Об этом «360» рассказала главный специалист Метеобюро города Татьяна Позднякова.

«Не исключено, что сегодня (23 декабря — прим. ред.) будет самый теплый день на неделе. Как только закончится дождь, а он закончился пока еще не везде, температура быстро начнет повышаться. Мы ждем, что сегодня будет шесть-семь градусов в Москве, может быть, в центре — восемь», — отметила Позднякова.

По словам метеоролога, в понедельник температурные значения могут приблизиться к рекордно высоким значениям. Ночь на 24 декабря и завтрашний день также будут довольно теплыми. Ожидается, что столбики термометров покажут около пяти-шести градусов и пройдут небольшие дожди.

«Погода будет больше напоминать середину октября, но никак не декабрь. После начнется смена характера процесса. В среду у нас появляется возможность отрицательной температуры воздуха, хотя существенных осадков не ожидается», — добавила она.

К концу рабочей недели жители столицы ощутят понижение температуры и увидят слабый снег. Метеорологи обещают от нуля до -1 градуса.

«На Новый год без снега, пускай даже небольшого, мы не останемся», — пообещала Позднякова.