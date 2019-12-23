Москвичам пообещали снег на Новый год
«Не исключено, что сегодня (23 декабря — прим. ред.) будет самый теплый день на неделе. Как только закончится дождь, а он закончился пока еще не везде, температура быстро начнет повышаться. Мы ждем, что сегодня будет шесть-семь градусов в Москве, может быть, в центре — восемь», — отметила Позднякова.
По словам метеоролога, в понедельник температурные значения могут приблизиться к рекордно высоким значениям. Ночь на 24 декабря и завтрашний день также будут довольно теплыми. Ожидается, что столбики термометров покажут около пяти-шести градусов и пройдут небольшие дожди.
«Погода будет больше напоминать середину октября, но никак не декабрь. После начнется смена характера процесса. В среду у нас появляется возможность отрицательной температуры воздуха, хотя существенных осадков не ожидается», — добавила она.
К концу рабочей недели жители столицы ощутят понижение температуры и увидят слабый снег. Метеорологи обещают от нуля до -1 градуса.
«На Новый год без снега, пускай даже небольшого, мы не останемся», — пообещала Позднякова.