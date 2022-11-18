18 ноября 2022, 09:14
Москвичам пообещали слабые метели и облачность 18 ноября
Синоптик Леус предупредил о метелях в Москве 18 ноября
В пятницу, 18 ноября, жителям и гостям Москвы пообещали минусовую температуру и слабые метели. Таким прогнозом поделился синоптик Михаил Леус. Он написал об этом в Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в этот день столичный регион окажется под влиянием северной периферии циклонического вихря.
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«Он сформирует в регионе облачную погоду, пройдет снег, местами возможны слабые метели», — сообщил Леус.
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Также он предупредил, что на дорогах образуется скользкое покрытие.
Днем в Москве воздух прогреется до -3…-5. На территории области показатели столбика термометра будут колебаться в диапазоне -2…-7. При этом атмосферное давление будет слегка ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба.
Направление воздушного потока будет северо-восточным. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.
Также Леус сообщил, что 18 ноября Солнце над Москвой будет умеренно активным, а вот геомагнитное поле отличится неустойчивостью.
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