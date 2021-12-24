Москвичам пообещали сильные снегопады и метели с субботы

В Москву нагрянут сильные снегопады и метели. Их принесет с собой циклон под названием «Квинтинус», передал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Североатлантический циклон „Квинтинус“ принесет в субботу ухудшение метеоусловий в Центральной России. Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19-21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 метров в секунду», — описал начало непогоды Тишковец.

Он уточнил, что такой ветер в сочетании со снегом даст поземок — перенос снега с завихрениями на высоте нескольких метров над землей.

Тишковец добавил, что снегопад в Москве начнется с полуночи 24 декабря и продлится без перерывов до 15-17 часов 25 декабря. За это время на столицу выпадет 10% месячной нормы осадков, а на поверхностях установится стабильный снежный покров выше нормы. Ветреная погода при этом в выходные сохранится — будут метели и плохая видимость на дорогах. Температура в субботнюю ночь составит -9…-11 градусов, а днем — чуть теплее — -4…-6 градусов.

Также метеоролог предупредил, что атмосферное давление в выходные будет сильно колебаться. Такое явление называется барическая пила — оно может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.