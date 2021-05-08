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    08 мая 2021, 08:47

    Москвичам пообещали сильные дожди в субботу

    Александр Блинов

    В Москве в субботу пройдут сильные дожди и выпадет около трети месячной нормы осадков. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА «Новости».

    Москвичам пообещали сильные дожди в субботу

    Москва окажется под влиянием активного циклона над западом европейской части России, который закроет небо плотными облаками. Местами будут сильные дожди.

    Температура воздуха в столице составит +10…+12 градусов, в Подмосковье — +8…+13.

    За субботу может выпасть до 15 миллиметров осадков, что составляет примерно 30% от месячной нормы. Днем ожидается порывистый ветер. Атмосферное давление упадет ниже нормы и составит 739 миллиметров ртутного столба.

    В Гидрометцентре ранее сообщили, что теплая погода придет в Москву только после майских праздников. По прогнозу Романа Вильфанда, столбик термометра в столице уже с 11 мая поднимется выше отметки +20 градусов.

    Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее опроверг прогноз о жарком лете в России. Метеоролог отметил, что говорить о том, какая погода будет в июне, пока рано, но лето, скорее всего, будет умеренным и нормальным.