Москвичам пообещали сильные дожди в субботу

В Москве в субботу пройдут сильные дожди и выпадет около трети месячной нормы осадков. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА «Новости».

Москва окажется под влиянием активного циклона над западом европейской части России, который закроет небо плотными облаками. Местами будут сильные дожди.

Температура воздуха в столице составит +10…+12 градусов, в Подмосковье — +8…+13.

За субботу может выпасть до 15 миллиметров осадков, что составляет примерно 30% от месячной нормы. Днем ожидается порывистый ветер. Атмосферное давление упадет ниже нормы и составит 739 миллиметров ртутного столба.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что теплая погода придет в Москву только после майских праздников. По прогнозу Романа Вильфанда, столбик термометра в столице уже с 11 мая поднимется выше отметки +20 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее опроверг прогноз о жарком лете в России. Метеоролог отметил, что говорить о том, какая погода будет в июне, пока рано, но лето, скорее всего, будет умеренным и нормальным.