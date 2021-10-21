Москвичам пообещали самую теплую ночь за 73 года

Ночь на пятницу в Москве обещает стать самой теплой для 22 октября за последние 73 года наблюдений. Температура составит до +11 градусов. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА «Новости».

Температура грядущей ночью в Москве составит +9…+11 градусов. В Московской области ожидается +7…+12 градусов.

«Это будет абсолютный температурный рекорд за ночь для 22 октября, по крайней мере за всю историю метеорологических наблюдений на базовой станции ВДНХ», — сказал синоптик.

Тишковец уточнил, что метеостанция на ВДНХ работает с 1948 года. Соответственно, предстоящая ночь на пятницу будет самой теплой за последние 73 года.

Ранее в «Фобосе» сообщили, что дневная температура в четверг-пятницу в Москве составит +12…+13 градусов, что выше обычных показателей для этого месяца. Но к выходным показатели вернутся к норме, столбик термометра опустится до +5…+7 градусов.

Накануне в Москве и Подмосковье выпал первый снег, как и предсказывали синоптики. Из-за снегопада вечером в столице образовались девятибалльные пробки.