Экология 04 января 2023, 02:49 Москвичам пообещали самую холодную пятидневку века Синоптик Вильфанд: с 6 января в Москву придут самые холодные пять дней века

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Морозы до 29 градусов будут наблюдаться в Москве с 6 по 10 января. Это будет самая холодная пятидневка в нынешнем веке, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог рассказал, что резкое похолодание наступит в столице с 6 января. Ночью морозы будут достигать 20-22 градусов, а днем — до 18-20 градусов.

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«В рождественскую ночь они окрепнут — до 27 градусов, а 8 января — даже до 29 градусов. Температурный фон днем, включая 9 января, будет около минус 20 градусов. Это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, то есть с начала XXI века», — отметил Вильфанд.

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Синоптик отметил, что после 10 января, температура воздуха в Москве начнет повышаться. При этом он напомнил, что длительный период аномально холодной погоды является опасным метеорологическим явлением.

Ранее специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на новогодних праздниках в Москву придет циклон, который принесет сне и морозы, сообщил RT. В среду, 4 января, температура воздуха днем опустится до — 6 градусов.