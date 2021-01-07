Москвичам пообещали русскую зиму в Рождество

«С сегодняшнего дня у нас наступает настоящая русская зима. Температура наконец тоже вернется в климатическую норму. В Москве сегодня облачно, кратковременный снег, -4…-6 в городе, в Подмосковье от -3 до -8», — сообщил Тишковец.

По словам синоптика, ветер в столице сегодня будет дуть с юго-востока со скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба — это около нормы.

На следующей неделе в Москву придут аномальные морозы. Ночью столбик термометра опустится до отметки в -27 градусов. Днем будет -17. По данным синоптиков, таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой. Резко холодать начнет вечером 10 января.