Москвичам пообещали рекордное тепло

В Москве 5 ноября аномальное тепло дойдет до такого уровня, что может быть побит абсолютный рекорд температуры за всю историю метеонаблюдений, то есть за 140 лет.

Как сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре в России, 5 ноября в Москве ожидается около 12-14 градусов тепла.

«Прежний максимум для 5 ноября в Москве был зафиксирован в 1922 и 2013 годах, когда температура поднялась до +10,3 градусов. Поэтому вероятность установления нового рекорда очень высока», — рассказали в Гидрометцентре.

Аномально тепло будет и в понедельник. Днем 4 ноября воздух прогреется до 7-9 градусов выше нуля, что значительно превышает норму для ноября.

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В то же время ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости», что в понедельник возможен небольшой дождь и морось. Синоптики предупреждают, что из-за повышенной влажности утром и вечером может появиться дымка, что приведет к ухудшению видимости. Ветер в течение дня будет юго-западный, южный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве понизится до 738 миллиметров ртутного столба.

В целом, в начале недели в Москве и Подмосковье заморозков не ожидается. Местами могут пройти осадки в виде дождя.