Москвичам пообещали рекордно теплые выходные и резкое похолодание | 360°

Экология 28 октября 2022, 03:23 Москвичам пообещали рекордно теплые выходные и резкое похолодание Синоптик Тишковец: москвичей ждут рекордно теплые выходные РИА "Новости"

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Жителей и гостей столицы ждет рекордно теплая погода в выходные. Днем воздух прогреется до +12 градусов, но будут идти дожди. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Выходные, из-за гигантского североатлантического циклона, прогнозируются рекордно теплыми, но ветреными и ненастными — за каждые сутки будет проливаться почти по ведру дождевой воды — до восьми миллиметров, то есть суммарно выпадет до 25% месячной нормы», — предупредил синоптик.

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Он уточнил, что ночью в субботу, 29 октября, ожидается от +4 до +9 градусов. Днем столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов. Ночь на воскресенье станет самой теплой за последние 75 лет. Воздух на улице прогреется до +8…+10 градусов. Но новая рабочая неделя начнется с резкого похолодания.

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«Уже во второй половине воскресенья начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый началом вторжения полярного воздуха, штормовым ветром с порывами до 15-20 метров в секунду» — отметил Тишковец.

Утром в городе будет еще +10, но к обеду температура воздуха опустится до +5…+7 градусов. Вечером ожидается от +1 до +3 градусов, а ночью будет уже меньше нуля.