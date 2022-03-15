Москвичам пообещали прохладную, но солнечную погоду в ближайшие дни

В ближайшее время в Москве одидается прохладная и солнечная погода, температура воздуха днем будет около 0 градусов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Со вторника прогнозируются обычные значения температуры, а не апрельские, как в понедельник, например», — указал метеоролог. Он отметил, что температура в ночное время в среду будет около минус 6-11 градусов, в четверг — минус 8-13 градусов.

По словам синоптика, со среды температурный фон в столице будет на 3 градуса ниже нормы. «Но это не будет вызывать никакого раздражения, так как будет много солнца», — уточнил Вильфанд.

Он лобавил, что в пятницу следует ожидать повышения температуры днем до положительных значений. Солнце при этом будет способствовать уменьшению снежного покрова на 2–3 см к концу недели.

В ближайшее время погоду в столице будет определять антициклон, точнее, его холодная северо-восточная часть. Об этом заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Осадков не ожидается, но в ночные часы температура может опускаться до -10 градусов в Москве и до -13 в Московской области. Днем она может держаться около нуля.