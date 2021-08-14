Москвичам пообещали продолжение купального сезона еще на неделю

Купальный сезон в Москве и Подмосковье продлится минимум до 19 августа. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что сейчас вода в Москва-реке прогрета примерно до +21 градуса. Это комфортная температура для купания. Воздух в ближайшие дни тоже будет достаточно теплым, чтобы москвичам захотелось окунуться. Следующая неделя обещает быть по-летнему солнечной.

В эти выходные синоптики прогнозируют в столице жару. Температура воздуха составит 26 градусов, небо будет безоблачным. Такая погода сохранится и в начале рабочей недели. Только к Яблочному спасу, который в этом году придется на 19 августа, столбик термометра опустится на несколько градусов.

Пока в столичном регионе продолжается жаркое лето, излюбленные россиянами курорты — Крым и Кубань — тонут из-за небывалых ливней. В одной только Анапе за сутки выпала четырехмесячная норма осадков. Людей эвакуируют из санаториев, детей срочно вывозят из затопленных лагерей. Пострадали сотни придомовых территорий, приходят сообщения о смытых потоками воды людях и автомобилях.