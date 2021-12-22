Москвичам пообещали потепление в ближайшие дни

Пик полярного вторжения в столице пройден, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в последующие сутки морозы станут медленно отступать.

«Пик полярного вторжения пройден, и в последующие сутки морозы станут медленно отступать. В ночь на четверг с приближением атмосферного фронта Москву накроет облачностью, которая не позволит воздуху остыть ниже -19…-21, по области до -19…-24», — рассказал Тишковец в беседе с РИА «Новости».

Завтра днем, по его словам, благодаря промежуточному гребню антициклона дневная температура в Москве повысится до -11…-13 градусов, в Подмосковье до -9…-14 градусов. В пятницу в течение суток температура воздуха будет колебаться в промежутке -7…-12 градусов.

Довольно снежной и ветреной станет суббота. Обильные снегопады принесет циклон с запада. Общее количество осадков дойдет до семи миллиметров — это около 12% месячной нормы. Также циклон принесет и атлантическое тепло. После полудня столбики термометров повысятся до -4…-9 градусов. Ветер в порывах при этом усилится до 10-15 метров в секунду.

Уже в воскресенье, по словам синоптика, ненастье ослабеет, но под утро похолодает до -13…-18 градусов. При этом в светлое время суток температура будет держаться в пределах -7…-12 градусов.

Однако температурный фон в свое климатическое русло не вернется, несмотря на смягчение аномального холода.

«Русская зима твердо обосновалась в Европейской России и, по всей видимости, до конца года сдавать свои позиции не собирается», — отметил синоптик.