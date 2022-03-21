Москвичам пообещали полярный холод к концу недели

В конце по-апрельски теплой недели Москву и область накроет волна полярного холода. Осадки, метель и порывистый ветер могут продержаться до пяти дней, сообщил «360» метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос», ведущий прогноза погоды на телеканале «Россия 24» Евгений Тишковец.

«На стыке марта и апреля — думаю, с 27-го числа — ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Волна будет сопровождаться осадками, гололедом, порывистым ветром, метелью. Температурный режим может рухнуть ночью до −5, а днем будет в лучшем случае около 0, максимум +1. Думаю, холодная погода продержится в рамках естественного периода — не более пяти суток, — а потом начнется сильное потепление. Примерно со второй пятидневки апреля», — рассказал Тишковец.

Он предостерег автомобилистов от ранней замены зимней резины на летнюю. Эксперт предположил, что к этому водителей может подтолкнуть теплая неделя, которая будет предшествовать холодным дням.

«Сегодня уже до +12 в Москве и до +13 по области. В предстоящую буднюю часть недели в условиях преобладания солнечной и сухой погоды весна продолжит набирать ход. Каждый день воздух будет прогреваться до +7...+12 градусов, а это на 8–10 градусов выше нормы и соответствует климату апреля», — добавил синоптик.

По его словам, ночью температура воздуха продолжит остывать. Столбик термометра покажет от −3 до +2 градусов. Среднесуточная температура воздуха приблизится к +5.