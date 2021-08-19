Москвичам пообещали похолодание к выходным

Жителей столичного региона ждет похолодание к выходным. Воздух днем прогреется до +19…+23 градусов. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Уже к выходным температура максимальная будет в пределах +20…+22 градусов в Москве, по области — +19…+23 градуса», — процитировал Варанкина ТАСС.

По словам начальника центра, температура воздуха упадет на 8-10 градусов по сравнению с пиком тепла, наблюдавшемся 17 и 18 августа. К выходным столбики термометров ночью будут показывать +11…+14 градусов.

«Температура станет близка к климатической норме», — заключил Варанкин.

В среду, 18 августа, на Москву обрушилась сильнейшая гроза с ливнем и градом. В региональном ГУ МЧС предупредили, что стихия будет бушевать в столичном регионе до утра 19 августа. Синоптики заявили, что порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. При этом главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заверила, что по-настоящему опасных явлений ждать не стоит. Ухудшение погоды объяснили прохождением холодного атмосферного фронта.