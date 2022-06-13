Москвичам пообещали по-летнему теплую неделю

В Москве установилась по-настоящему летняя погода, которая сохранится до конца недели. Об этом в интервью RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Такая погода очень характерна для третьей декады июня, то есть идет заметное опережение температурного режима. Кратковременные дожди и солнечная погода ожидается и в последующие дни», — сказал он.

По его словам, вплоть до субботы погода в Москве будет примерно одинаковой. В первый выходной возможно небольшое усиление осадков и повышение облачности.

Также Вильфанд сообщил, что температура воды в Москве-реке превысила отметку +20 градусов. Водоем теплее в южных округах столицы. Там столбик термометра показывает около +21...+22 градусов.

«Напомню, что это та температура, при которой купаться могут даже дети. Поэтому наступил купальный сезон», — сказал Вильфанд.

Ранее подобный прогноз давал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он сказал, что текущая неделя начнется с дождей — в первой половине выпадет треть от месячной нормы осадков, — а температурный режим практически не будет меняться.