Москвичам пообещали первый снег в ночь на понедельник

Зима в этом году придет в Москву довольно рано, уже в начале новой рабочей недели жители столицы увидят во дворах первый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Россиянам пообещали холодный февраль и теплый март Подробнее

По его словам, ночью 23 сентября выпадет от шести до семи миллиметров снега.

«То есть в понедельник москвичи утром и ночью увидят такие подзаснеженные газоны», — рассказал Тишковец РИА «Новости».

Он добавил, что в этот день в ночное время и утром ожидается от 0 до +3 градусов тепла. В Московской области столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов.

Выходные также будут очень холодными. Специалисты Гидрометцентра с 21 по 22 сентября объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. В связи с этим было решено включить отопление в школах и детских садах раньше положенного времени.