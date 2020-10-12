Москвичам пообещали первый снег в выходные

Погода в Москве будет больше походить на октябрьскую к концу недели. В столице заметно похолодает, в том числе и в дневные часы. Синоптики не исключают осадков в виде мокрого снега с дождем.

Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова рассказала РИА «Новости», когда можно будет распрощаться с непривычным для середины осени теплом.

«К концу недели в Москве похолодает, температура в ночные часы уже будет около нуля или слабоотрицательной», — подчеркнула она.

Днем столбики термометров покажут +3…+5 градусов. Вероятен мокрый снег. К следующей неделе «уже будут видны отдельные снежинки».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заметил, что вторая декада октября на всей территории России ожидается теплой. В европейской части страны в середине новой рабочей недели погода сухая и больше соответствует нормам августа. Период синоптик назвал «поздним бабьим летом».

Похолодание к концу недели не будет резким. Сначала воздух остынет до +10…+13 градусов, а к выходным температура опустится еще ниже.