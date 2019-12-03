  • Москвичам пообещали первую зимнюю метель

    03 декабря 2019, 11:08

    Александра Ломейко

    В среду Москву накроет первая с момента наступления зимы метель. Синоптики обещают усиление ветра и небольшой мороз. Выпадет несколько сантиметров снега.

    Прогноз погоды на ближайшие дни ТАСС рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, 4 декабря над столицей пройдет атмосферный фронт.

    Температура выше нормы будет в Москве в декабре

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    «Выпадет несколько сантиметров [снега]. <…> При усилении [ветра] до 15 метров в секунду в Москве будет наблюдаться метель», — уточнил Вильфанд.

    Больших сугробов снегопад не принесет, заметил синоптик.

    Во вторник и дневные часы среды в Москве будет около -1…-3 градусов мороза. Ночью температура опустится до -4…-6.

    Ранее в Гидрометцентре заявили, что в декабре на 40% территории России температура будет превышать установленную норму. Метеорологи обещают, что первый месяц зимы станет неустойчивым и неоднородным. Оттепели сменятся заморозками и наоборот. В некоторых регионах ожидается избыток осадков. Москву это не коснется.