Москвичам пообещали первую зимнюю метель

В среду Москву накроет первая с момента наступления зимы метель. Синоптики обещают усиление ветра и небольшой мороз. Выпадет несколько сантиметров снега.

Прогноз погоды на ближайшие дни ТАСС рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, 4 декабря над столицей пройдет атмосферный фронт.

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«Выпадет несколько сантиметров [снега]. <…> При усилении [ветра] до 15 метров в секунду в Москве будет наблюдаться метель», — уточнил Вильфанд.

Больших сугробов снегопад не принесет, заметил синоптик.

Во вторник и дневные часы среды в Москве будет около -1…-3 градусов мороза. Ночью температура опустится до -4…-6.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в декабре на 40% территории России температура будет превышать установленную норму. Метеорологи обещают, что первый месяц зимы станет неустойчивым и неоднородным. Оттепели сменятся заморозками и наоборот. В некоторых регионах ожидается избыток осадков. Москву это не коснется.