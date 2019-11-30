Москвичам пообещали оттепель на следующей неделе

Ноябрь подошел к концу и порадовал жителей столицы умеренно холодной погодой. Первые дни декабря будут довольно морозными, но в середине недели в город придет первая зимняя оттепель. Об этом рассказал и. о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Первое декабря будет уже вполне зимним. Ночные температуры от -5 до -3 градусов, днем отрицательные температуры -1… -3», — сказал Вильфанд РИА «Новости».

По словам синоптика, суббота в Москве пройдет с осадками, поэтому на дорогах может быть гололедица. В связи с этим нужно быть предельно аккуратными.

«Еще одно приятное событие — прогнозируем небольшой снежок. На лыжах не покатаешься, снежную бабу не слепишь, но глаз радоваться будет. Потом будет зимняя погода — легкий умеренный мороз», — добавил он.

Потеплеет в столице к четвергу. Температура воздуха 5 декабря ожидается от -2 до +3 градусов тепла. Такие же значения столбики термометров покажут и на следующий день. В пятницу будет довольно тепло и пройдут небольшие осадки.