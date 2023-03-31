Экология 31 марта 2023, 09:01 Москвичам пообещали облачную с прояснением погоду и до +6 градусов в пятницу Синоптик Леус: облачно с прояснениями и до +7 градусов будет 31 марта в Московском регионе

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Облачная погода с прояснениями ожидает жителей Москвы и Подмосковья днем 31 марта. Воздух прогреется до +7 градусов. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду столицы начнет оказывать влияние приближающийся с юга циклон — тот самый циклон, заваливший накануне Ростовскую область. Однако опасаться сильных осадков сегодня не стоит, так как циклон заденет столичный регион лишь своим северным краем», — рассказал он.

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По его словам, в первую половину пятницы будет облачно и с прояснениями, после обеда могут пройти дожди. Температура воздуха в Москве составит +4…+6 градусов, в Московской области — от +2 до +7 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, его порывы достигнут трех-восьми метров в секунду.

Атмосферное давление окажется чуть ниже нормы — 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное, солнечная активность умеренная. Днем 1 апреля в регионе потеплеет до +7…+9 градусов, в первой половине субботы может начаться дождь.