Москвичам пообещали облачную погоду в понедельник

Жаркий антициклон с востока и облачная гряда атмосферного фронта с запада создадут облачную погоду с прояснениями в московской регионе. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в Telegram-канале.

«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в западной части региона возможны небольшие дожди. Временами, особенно в утренние и вечерние часы, местами смог», — написал он.

Температура воздуха в Москве ожидается +26...+28 градусов, в области — +24...+29. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и будет чуть выше нормы — 753 миллиметра ртутного столба.

Солнечная активность в понедельник будет умеренная, а геомагнитное поле — слабо возмущенное.

Во вторник ожидается +30 градусов и без осадков.

Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов рассказал «360», что август в этом году выдался самым сухим с начала ХХI века. Запах гари и смог от пожаров, окутавших столицу, уйдут только с началом дождей.