Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями 13 сентября | 360°

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Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями 13 сентября

Гидрометцентр России: температура воздуха в Москве 13 сентября достигнет +17 градусов

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Жителей и гостей столицы во вторник, 13 сентября, ожидает облачная погода с прояснениями, местами прогнозируется небольшой дождь. Такой прогноз дан на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве столбики термометров покажут отметку до +15…+17 градусов, ночью опустится до +8…+10 градусов.

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Ветер будет иметь направление восточной четверти со скоростью от пяти  до 10 метров в секунду, без порывов, отметили «Известия». В ночные часы, как ожидается, ветер будет восточный, а его скорость составит от четырех до девяти метров в секунду.

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Атмосферное давление составит 746–750 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 10 сентября, в столице зафиксировано сразу два температурных рекорда. Этот день стал самым холодным и самым теплым днем с начала осени в Москве. Минимальная температура 10 сентября на главной метеостанции города показала отметку в 2,2 градуса. Но уже к 15:00 столбики термометров в Москве достигли отметки в 15,3 градуса. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Гидрометцентр РФ

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