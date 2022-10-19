Москвичам пообещали облачную погоду с небольшими дождями в среду | 360°

Экология 19 октября 2022, 08:56 Москвичам пообещали облачную погоду с небольшими дождями в среду Синоптик Леус: Москва оказалась в полосе холодного фронта unsplash

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В Московском регионе в среду ожидается облачная погода с небольшим дождем, в конце дня должно проясниться. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Температура воздуха +8…+10 градусов, по области +6…+11 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — написал он.

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Солнечная активность будет умеренная, геомагнитное поле спокойным. Ночью и в начале следующего дня, как отметил синоптик, также пройдут небольшие дожди и похолодает до +6 градусов.

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