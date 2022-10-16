Москвичам пообещали облачную погоду 16 октября | 360°

Экология 16 октября 2022, 05:02 Поделиться Telegram

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Viber Москвичам пообещали облачную погоду 16 октября Гидрометцентр: в Москве ожидается облачная погода 16 октября Pxhere.com

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Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в воскресенье, 16 октября. Воздух прогреется максимум до +13 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Согласно информации на сайте учреждения, днем в городе будет без осадков. Столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью от трех до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

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Ночью местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха понизится до +3…+5 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

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Новая неделя начнется с облачной погоды и небольшого дождя. В понедельник, 17 октября, синоптики обещают до +10 градусов. Атмосферное давление будет находиться на отметке 753 миллиметра ртутного столба. Ветер изменится на юго-западный и западный. Он будет дуть со скоростью от шести до 11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что с понедельника в столичном регионе начнется настоящая октябрьская погода.

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