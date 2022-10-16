Москвичам пообещали облачную погоду 16 октября | 360°

Все новости

Мир

16 октября 2022, 21:26

Состояние украинской экономики сравнили с клинической смертью

Мир

16 октября 2022, 20:39

Несколько человек пострадали на митинге против «дорогой жизни» в Париже

Реклама

Спецоперация

16 октября 2022, 20:19

Количество погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:03

Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Важное

16 октября 2022, 19:40

ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Эксклюзив

16 октября 2022, 19:34

Консерваторы выбирают Трасс замену из аутсайдеров. Их напугало возвращение Джонсона

Экология

16 октября 2022, 05:02

Москвичам пообещали облачную погоду 16 октября

Гидрометцентр: в Москве ожидается облачная погода 16 октября

Читать 360tv в

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в воскресенье, 16 октября. Воздух прогреется максимум до +13 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Согласно информации на сайте учреждения, днем в городе будет без осадков. Столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью от трех до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Реклама

Ночью местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха понизится до +3…+5 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Реклама

Новая неделя начнется с облачной погоды и небольшого дождя. В понедельник, 17 октября, синоптики обещают до +10 градусов. Атмосферное давление будет находиться на отметке 753 миллиметра ртутного столба. Ветер изменится на юго-западный и западный. Он будет дуть со скоростью от шести до 11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что с понедельника в столичном регионе начнется настоящая октябрьская погода.

Москва 2022

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама