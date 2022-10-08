Москвичам пообещали облачную и теплую погоду в субботу | 360°

Экология 08 октября 2022, 07:22 Поделиться Telegram

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Viber Москвичам пообещали облачную и теплую погоду в субботу Гидрометцентр: 8 октября в Москве будет облачно и до +15 градусов пресс-служба мэра Москвы

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В субботу, 8 октября, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и до +15 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный, 6–11 метров в секунду, атмосферное давление — 753 миллиметра ртутного столба. Ночью похолодает до +7 градусов.

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Как ранее сообщила РИА «Новости» главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, погода в субботу будет комфортной, а на следующий день столбик термометра слегка опустится и возможен небольшой дождь во второй половине дня. Температура воздуха будет все равно выше климатической нормы.

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«С севера протянется ложбина, в ней будет лежать фронт. Ночь останется в такой же температуре: +6–8 градусов, по области — +4–9. Дневная температура в Москве будет пониже [субботней] за счет большего количества облаков — где-то +13–14 градусов», — отметила Позднякова.

В эти выходные «погоду в Москве будет определять область повышенного атмосферного давления», сообщила метеоролог.

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