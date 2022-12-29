Экология 29 декабря 2022, 09:32 Москвичам пообещали облачность и небольшой снег 29 декабря Синоптик Тишковец: 29 декабря в Москве будет облачно и до -1 градуса Сайт мэра и правительства Москвы

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Облачная и относительно теплая погода установится в Москве 29 декабря. Таким прогнозом в интервью РИА «Новости» поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона», — рассказал он.

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При этом уже к вечеру на погодные условия повлияет теплый атмосферный фронт. Из-за этого москвичей ожидает в основном облачная погода.

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Ближе к вечеру в столице пройдет небольшой снег. По словам Тишковца, 29 декабря в московском регионе ожидается ветер южной четверти. Его порывы составят три-восемь метров в секунду. Днем воздух в Москве прогреется до -1…-3 градусов. По области столбики термометров достигнут отметок в 0…-5 градусов.

Также Тишковец отметил, что в столице 29 декабря ожидают повышение атмосферного давления. По словам синоптика, этот показатель составит 748 миллиметров ртутного столба.