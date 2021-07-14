Москвичам пообещали ночные зарницы

Образование мощных кучевых облаков и высушенность атмосферы приведет к тому, что москвичи вскоре увидят ночные зарницы. Явление представляет собой мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе.

Грома не будет слышно из-за значительного расстояния, но свет молний отражается на вершинах облаков. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Энергетическое напряжение в атмосфере вкупе с положительной энергией неустойчивости во второй половине 14 июля спровоцирует возникновения мощных облаков кучевых форм высотой 10-11 километров. Следствием этих процессов станет появление ночных зарниц из-за сухих гроз.

«Сухая гроза — это гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. Возникает при высокой температуре выше +30 и низкой относительной влажности воздуха — менее 30-40%. Осадки при этом не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере», — пояснил Тишковец. Он предупредил, что молнии могут стать причиной крупных пожаров.

Рекорд 85-летней давности был побит 13 июля в Москве. Температура воздуха достигла +33,1 градуса. В 1936 году самым высоким показателем были +32,4 градуса.