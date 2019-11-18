Москвичам пообещали «необычно высокое» атмосферное давление

Атмосферное давление в Москве вырастет с конца недели и достигнет «необычно высоких» значений. Синоптики связывают это с понижением температуры — в регионе скоро начнется климатическая зима.

О повышении давления сайту RT рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Погоду, по его словам, определит мощный антициклон.

«Давление будет очень высоким, необычно высоким. <… > Повысится еще на 10-12 гектопаскалей (7,5-9 миллиметров ртутного столба — прим. ред.)», — заметил Вильфанд.

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При этом температура начнет понижаться. Похолодание станет ощутимым уже со вторника, подчеркнули в Гидрометцентре. Со среды термометры покажут минусовые значения не только в ночное время суток, но и днем.

«Наступает нормальная зима», — сказал Вильфанд.

Сильных морозов, добавил он, не прогнозируется. Днем ожидается -3…-4 градуса ниже нуля, а ночью — около 5-10 градусов мороза без осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 21 ноября в Москве начнется климатическая зима. Среднесуточная температура понизится до отрицательных значений.