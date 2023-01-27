Экология 27 января 2023, 09:17 Москвичам пообещали небольшой снег и гололед в пятницу Синоптик Леус: 27 января в Москве возможен небольшой снег Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве сегодня возможны небольшие осадки, в основном в виде снега. Об этом сообщил в Telegram-канале метеоролог, ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погоду в столице сформирует фронтальный раздел, который неторопливо пересечет регион с северо-запада на юго-восток», — написал он.

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Будет облачно, на дорогах сохранится гололедица. Столбик термометра опустится максимум до -3 градусов, в Московской области — до -4. Скорость западного ветра составит от 3 до 8 метров в секунду. Леус предупредил о росте атмосферного давления: оно составит 752 миллиметра ртутного столба, а это выше нормы.

Солнечная активность будет умеренной, геомагнитное поле — неустойчивым.

В субботу, 28 января, погода практически не изменится: от -1 до -3 днем и небольшой снег.

Легкие морозы в выходные — примерно до -5 градусов — ждут Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж и Волгоград.

Ранее врач-эндокринолог Елена Зяблова рассказала, как справляться с метеозависимостью. По ее словам, помогут качественный сон, утренняя зарядка и прогулки на свежем воздухе.