Москвичам пообещали наступление лета на этой неделе

В понедельник, 10 мая, в столицу пришло долгожданное тепло, которое сигнализирует о преждевременном начале лета. Москва больше не будет «сваливаться в яму арктического холода». Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вот такие климатические качели — холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания. Причем лето в Москве наступит преждевременно», — заявил Тишковец.

Он отметил, что лето в этом году в Москве будет теплым, без засух и сильных дождей. По словам Тишковца, жителям столицы не грозит холод из Арктики или жара.

«Все будет прилично: днем +20, ночью около 10 градусов тепла», — добавил собеседник газеты. Тишковец предупредил, что погоду в Москве на этой неделе будет определять антициклон. В столице прогремят грозы.

Сегодня днем в столице до +18 градусов. Дождя не будет. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. 11 мая в Москве станет еще теплее. Столбик термометра поднимется до отметки +24 градуса.