Экология 29 ноября 2022, 19:02 Москвичам пообещали морозы до -20 градусов к концу недели Синоптик Вильфанд сказал, что к 4 декабря в Москве похолодает до -20 градусов РИА «Новости»

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К концу недели — до 4 декабря — в столичном регионе наступят первые морозы. Об этом жителей Москвы предупредил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он рассказал о погоде в интервью агентству «Москва».

«В ночь на пятницу в Москве будет -12...-14, а по области — до -20 градусов», — сообщил синоптик.

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По его словам, это связано с продлением антициклона. Также заморозки обусловлены приходом холодного воздуха с восточной части страны.

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Также он отметил, что днем столбики столичных термометров поднимутся до отметок в -6...-8 градусов. В Подмосковье будет холоднее: там ожидают дневную температуру в районе -11 градусов.

Вильфанд сказал, что такие условия сохранятся вплоть до начала следующей недели.

«Такая погода больше характерна для последней пятидневки января», — отметил он.

При этом за окном ожидается облачность с частыми прояснениями. По словам синоптика, жителям столичного региона на этой неделе не стоит опасаться сильных порывов ветра.